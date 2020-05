I centri estetici ripartono dal 18 maggio in alcune regioni?

I centri estetici potranno riaprire in anticipo rispetto alla data del primo giugno in alcune regioni, ovvero in quelle in cui l’indice di contagio R0 o Erreconzero

Il Comitato tecnico-scientifico ha chiesto grandissima cautela sulla riapertura di parrucchieri, barbieri e centri estetici, esercizi che per il contatto diretto tra operatore e cliente presentano un alto indice di rischio di contagio. Nel calendario illustrato in diretta tv da Giuseppe Conte dieci giornifa, la riapertura su tutto il territorio nazionale per questo comparto è stata fissata all’1 giugno. La novità è che i saloni di bellezza, il cui ritorno al lavoro è molto atteso, potranno alzare le saracinesche a partire dal 18 di maggio almeno nelle regioni dove il numero dei nuovi positivi è pari allo zero (Molise, Basilicata, Umbria) o continua a scendere, come Friuli-Venezia Giulia, Abruzzo, Umbria, Sardegna, Calabria. Le aperture anticipate sui territori scatteranno sulla base del monitoraggio previsto dal decreto del ministro della Salute Roberto Speranza.