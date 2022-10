Un’esplosione ha distrutto parte del ponte che collega la Russia alla Crimea

Mykhailo Podolyak, consigliere del Presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha pubblicato una foto di una parte del ponte crollata su Twitter e ha scritto: «Tutto ciò che è illegale deve essere distrutto, tutto ciò che è rubato deve essere restituito all’Ucraina, tutto ciò che è occupato dalla Russia deve essere espulso», lasciando intendere che l’esplosione avvenuta stamattina e i danni provocati al ponte non sono casuali.

Crimea, the bridge, the beginning. Everything illegal must be destroyed, everything stolen must be returned to Ukraine, everything occupied by Russia must be expelled. pic.twitter.com/yUiSwOLlDP

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 8, 2022