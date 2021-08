Piombo per i no-vax? La frase choc di Cazzola in tv | VIDEO

Una citazione di Bava Beccaris, sanguinolento generale di fine ‘800. A Giuliano Cazzola non è venuto niente di meglio per limitare le manifestazioni dei no vax

Giuliano Cazzola ha citato Bava Beccaris, il feroce generale che guidò la repressione dei moti di Milano, e ne raccomanda il metodo per la gestione dei no vax. Poi c’è la faccia attonita di Veronica Gentili, conduttrice di Stasera Italia. Nell’immagine si vede un perplesso Giulio Tremonti, docente e già Ministro del Governo Berlusconi, e Simona Malpezzi, capogruppo al Senato del Partito Democratico che non ha chiaro se quello che si sta dicendo sia una proposta seria o una iperbole del verace Cazzola. Fatto sta che ha detto una stupidaggine, e i social non lo hanno perdonato.

La frase choc di Cazzola contro i no-vax “Con il piombo gli affamati sfamò”. Quando non esistono le giuste posizioni

I discorsi di Cazzola spesso portano con se un qualcosa del sindacato. In questo caso di quella tradizione si è deciso di preservarne il solo pathos. Non c’è voluto molto che le parole del membro di Più Europa facessero il giro del web e gli costassero anche qualche offesa. Il primo a cavalcare l’onda è stato Luca Donadel, uno dei più ferventi alimentatori delle teorie no-vax, «Giuliano Cazzola (+Europa): “Lamorgese richiami in servizio Bava Beccaris per sfamare i no-vax con il piombo” – scrive su Twitter il sovranista Donadel – Vorrei ricordare a Cazzola che l’ordine di Beccaris di sparare sulla folla, uccidendo più 80 persone, fù l’episodio che causò il regicidio per vendetta di Umberto I».

Il problema della dichiarazione ben più che inopportuna di Cazzola è il momento storico in cui viviamo, il richiamo alla violenza e l’etichettamento come terroristi dei manifestanti che nelle prossime ore protesteranno contro il green pass non fa altro che alzare la tensione. In un momento come questo è pericolosissimo aumentare i giri di un motore che già da qualche settimana sembra vada al massimo. Lo dimostrano le argomentazioni, legittime, dei no vax che andrebbero invece invitati a capire. Non minacciati di essere sfamati con il piombo, come suggeriva Bava Beccaris. Oltre un secolo fa, solo poco prima di aderire al movimento interventista e poi al fascismo.