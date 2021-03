Piersilvio fa gli auguri a papà Berlusconi a tutta pagina sul Corriere

Piersilvio Berlusconi fa gli auguri al papà. Ma in una maniera che non tutti si possono permettere. Il figlio del leader di Forza Italia infatti oggi ha fatto pubblicare a tutta pagina sul Corriere della Sera il suo regalo per la festa del papà. Quanto gli può essere costato?

Piersilvio Berlusconi fa gli auguri al papà. Ma in una maniera che non tutti si possono permettere. Il figlio del leader di Forza Italia infatti oggi ha fatto pubblicare a tutta pagina sul Corriere della Sera i suoi auguri per la festa del papà:

“Caro papà. Tutti conoscono le imprese straordinarie della tua vita. Quanti mestieri: l’imprenditore, il Milan, la politica… Ma io so che sei unico anche nel mestiere più bello e importante del mondo: sei un grande papà. Ti abbraccio forte forte”.

Si tratta di un’inserzione a pagamento. Quanto può essere costata? Secondo il listino advertising RCS la cifra dovrebbe essere intorno ai 100mila euro:

Ma si tratta di un listino un po’ datato. Chissà qual è il prezzo attuale. Di sicuro gli auguri di Piersilvio stanno facendo il giro dell’internet:

Papà, scusa se non ti ho comprato il paginone del Corriere, l’aveva già occupato PierSilvio. Tieni questa cravatta, con l’augurio che tu possa indossarla presto per esser ancor più bello il giorno in cui finalmente chiameranno te e la mamma per il vaccino🥰 — bonvi (@RbRaffaella) March 19, 2021

ore 7.30 del 19 marzo 2021

nemmeno il tempo di realizzare che giorno è che Piersilvio è già il benchmark con cui confrontarsi. — Los Cornetteros (@loscornetteros) March 19, 2021

Qualcuno sente il peso della competizione, altri trovano l’idea del figlio di Berlusconi geniale. E c’è chi coglie l’occasione per una critica:

Caro Papà PUNTO

Quanti mestieri DUEPUNTI L’han scritto talmente male che per me è un fake…#Piersilvio #19marzo #19marzotroll Auguri e me e a tutti i papà, Silvio compreso. 😉 pic.twitter.com/ecUXQPd2JE — Staserabrodino (@Staserabrodino) March 19, 2021

Noi anche senza paginone sul Corriere facciamo gli auguri a tutti i papà: buona festa!!!