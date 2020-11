Perché non ci sarà il lockdown totale come quello di marzo

Per la prima volta da setimane, a Palazzo Chigi è arrivato un refolo di ottimismo. Lo hanno portato gli scienziati Brusaferro, Locatelli e Miozzo, chiamati dal premier per capire se davvero la curva del virus ha cominciato a piegarsi sotto i colpi delle misure restrittive adottate dal governo. Ebbene sì, grafici alla mano il terzetto di tecnici ha confermato al capo dell’esecutivo, ai capi delegazione e al ministro Boccia le impressioni degli ultimi giorni: il Covid-19 ha iniziato a rallentare la sua folle corsa. I contagi continuano ad aumentare, è vero, ma la crescita non è più esponenziale. Questo non vuol dire però abbassare la guardia, anzi. La linea è andare avanti con le chiusure per evitare il lockdown nazionale. Ieri si sono riuniti i comitati per l’ordine e la sicurezza e so-no dunque scattate le ordinanze di chiusura nelle città.

Emilia, Veneto e Friuli osservati speciali

In altre parole, anche se ieri i morti di Covid in Italia hanno superato quota 600, i nuovi contagi sono stati quasi 33mila (cifra che contribuisce al totale di un milione di contagiati nel nostro Paese da inizio epidemia), l’opzione lockdown totale – suggerita dall’ala più rigorista del governo, rappresentata dal ministro della Salute Speranza e dal capo-delegazione Pd Franceschini, ministro della Cultura – per ora si allontana. Resta però la possibilità che alcuni governatori decidano per una stretta. Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia, le tre regioni osservate speciali (insieme alla Campania, che continua ad essere un caso a sé), attualmente gialle, potrebbero già da domani passare ad arancione, anche se per il governatore leghista del Friuli, Massimiliano Fedriga, il rischio, almeno per la sua regione, è di fare il salto direttamente a rossa. Ieri nel Friuli sono state 13 le vittime, mentre il Veneto ha registrato 3mila nuovi casi; 31 sono state le vittime di coronavirus in Emilia Romagna. Proprio nel capoluogo emiliano, Bologna, il sindaco Virginio Merola ha emanato un’ordinanza anti assembramento che “vieta” alcune piazze”. Le altre misure che le tre regioni, che stanno agendo di concerto (ieri i tre governatori si sono confrontati sulle misure da adottare) riguardano il divieto di apertura dei centri commerciali nel fine settimana (già attivo nelle zone rosse) e il divieto di spostamento tra comuni durante il weekend.