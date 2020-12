I venti ragazzi di Roma Nord che pestano un vigile perché non avevano la mascherina

Riuniti a Viale Parioli per l’aperitivo una ventina di ragazzi della Roma bene sono stati segnalati da un cittadino che ha chiamato i vigili. Ma non fila tutto liscio. La comitiva reagisce, partono i calci e i due agenti vengono sopraffatti. Uno finisce all’ospedale

Riuniti a Viale Parioli per l’aperitivo una ventina di ragazzi della Roma bene sono stati segnalati da un cittadino che ha chiamato i vigili. Quando sono arrivati gli agenti della polizia municipale del gruppo Parioli hanno iniziato a elevare multe per violazione delle disposizioni anti-covid. Ma non fila tutto liscio. La comitiva reagisce, partono i calci e i due agenti vengono sopraffatti. Uno finisce all’ospedale mentre l’altro, arrivati i rinforzi identifica gli aggressori, racconta Repubblica Roma: