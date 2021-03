Francesco Paolo Figliuolo: chi è il nuovo Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19

Francesco Paolo Figliuolo sostituisce Domenico Arcuri come Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19: chi è e che cosa ha fatto finora

“Metterò tutto me stesso e tutto l’impegno possibile per fronteggiare questa pandemia. Lavorerò per la nostra Patria e i nostri connazionali”, ha spiegato Francesco Paolo Figliuolo all’Adnkronos il generale di Corpo d’Armata, nuovo Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19. La nomina, spiega, “è stata un fulmine a ciel sereno. Per me una grande attestazione”. Figliuolo è nato a Potenza, vive a Torino con la moglie Enza ed ha due figli: Salvatore e Federico. Appassionato di lettura e sport, pratica nuoto e sci di cui è istruttore militare. Ha ricoperto l’incarico di Capo Ufficio Generale del Capo di Stato Maggiore della Difesa, dal 7 novembre 2018 è Comandante Logistico dell’Esercito. È stato comandante dal 2004 al 2005 del Contingente nazionale in Afghanistan, nell’ambito dell’operazione ISAF, oltre che dal 2014 al 2016 Comandante delle Forze NATO in Kosovo (settembre 2014 – agosto 2015), nella stessa area di crisi balcanica che lo aveva già visto impegnato agli inizi degli anni 2000, quale Comandante della Task Force “Istrice” in Goradzevac e, precedentemente, nel ’99, nell’ambito dell’organizzazione logistica del Comando NATO-SFOR in Sarajevo. Figliuolo è stato insignito di numerose onorificenze. Tra le più significative la decorazione di Cavaliere dell’Ordine Militare d’Italia, la Croce d’Oro ed una Croce d’Argento al Merito dell’Esercito e Nato Meritorius Service Medal.