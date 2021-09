“Allora possiamo lavorare”: lo show di Ornella Vanoni con Colapesce e Di Martino che ha conquistato tutti | VIDEO

In cinque minuti Ornella Vanoni dimostra di essere una vera artista che comprende la realtà e se ne infischia dei luoghi comuni

Ieri su Tv8 è andato in onda concerto Power Hits Estate 2021 di Rtl 102. Erano presenti molti artisti ma di sicuro colei che si è conquistata la palma della memorabilità è stata Ornella Vanoni. E non per un solo motivo

“Allora possiamo lavorare”: il fantastico show di Ornella Vanoni con Colapesce e Di Martino | VIDEO

La clip diventata virale su tutti i social mostra l’iconica cantante chiedere ai suoi colleghi Colapesce e Di Martino, con i quali si è esibita cantando il tormentone estivo Toy boy se avessero fatto il vaccino anti Covid. Tutto in diretta, tutto prima di iniziare ad esibirsi. Quello che poteva diventare un momento di imbarazzo si è trasformato subito in una estemporanea campagna promozionale perché i due hanno risposto di sì e lei, togliendosi la mascherina, ha risposto: «Allora possiamo lavorare». Ma la performance di Ornella è stata anche questo:

Ornella che se ne infischia del playback e fa quello che le pare IO LA AMO #PowerHitsEstate2021

Vanoni nonostante il playback è andata a ruota libera divertendosi e facendo divertire. E ha aggiunto anche un tocco di comicità al tutto dicendo di non ricordare mai chi sia Colapesce e chi Di Martino:

Ornella Vanoni in 5 minuti sul palco:

– Siete vaccinati?

– Playback

– Non so mai chi è Colapesce e chi Dimartino

Ornella Vanoni in 5 minuti sul palco:

– Siete vaccinati?

– Playback

– Non so mai chi è Colapesce e chi Dimartino

– Cosa prende la Vanoni. È una lista molto lunga. #PowerHitsEstate2021

Ornella da vera artista qual è ha poi cantato, rigorosamente live, i suoi successi. Conquistando davvero tutti: