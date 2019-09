Un incendio è divampato stamane su un traghetto greco in viaggio dal porto di Igoumenitsa verso Venezia. L’equipaggio è comunque riuscito a spegnere le fiamme, e tutti i passeggeri sono stati evacuati in sicurezza. Lo ha riferito la guardia costiera greca, secondo quanto riporta il sito locale Ekathimerini. Le fiamme si sono sviluppate nei garage dei veicoli, ma non è ancora chiara l’origine.

Olympic Champion: L’incendio sul traghetto da Igoumenitsa verso Venezia

Dopo che il rogo è stato spento, tutti e 538 i passeggeri e i 79 membri dell’equipaggio sono stati evacuati. Tre persone sono state portate in ospedale e poi dimesse: un cittadino tedesco, uno greco ed uno curdo, che è rimasto intossicato. La nave è stata poi rimorchiata verso il porto di Igoumenitsa. L’imbarcazione, ‘Olympic Champion‘, è stata costruita nel 2000 e può ospitare oltre 1.800 passeggeri.

Паром “Olympic Champion”, шедший в Венецию, вернулся в порт отправления – город Игуменица на северо-западе Греции, из-за пожара, возникшего в грузовом трюме. На борту находилось более 600 человек – 538 пассажиров и 75 членов экипажа. pic.twitter.com/D8nDMvULKz — Не Дума РФ (@nodumagos) September 28, 2019

La nave ha dovuto fare rientro a Igoumenitsa, dove i viaggiatori hanno potuto nuovamente sbarcare sani e salvi. Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme si erano sviluppate dentro il ponte automobili poco dopo che il traghetto era salpato dal porto. Sul sito thespro.gr si vedono le immagini della nave avvolte da una nube di fumo.