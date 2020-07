94 nuovi positivi e nove morti nelle comunicazioni della Regione su COVID-19. Aumentano anche i ricoverati: i nuovi ricoveri, non in terapia intensiva, sono 8, per un totale di 168

Ci sono 94 nuovi casi di Coronavirus SARS-COV-2 e di COVID 19 e nove morti nel bollettino di Regione Lombardia. Aumentano anche i ricoverati: i nuovi ricoveri, non in terapia intensiva, sono 8, per un totale di 168. I ricoverati in terapia intensiva diminuiscono invece di una unità, a 31. I guariti/dimessi sono 70375 (+78).

Lombardia Coronavirus: oggi i dati del bollettino del 13 luglio

I guariti o dimessi sono intanto 78 mentre tra i nuovi positivi 22 sono considerati debolmente positivi. Per quanto riguarda l’incremento dei casi per provincia, ci sono 43 nuovi positivi a Bergamo, 15 a Milano e 13 a Brescia. Per il resto ci sono 4 positivi a Como e a Cremona, 3 a Mantova, due a Monza e a Pavia, uno a Lecco e Varese mentre Sondrio e Lodi sono a quota zero.



Intanto dei 169 casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia 94 si sono registrati in Lombardia, pari al 55,6%. Scendono invece a 18 i nuovi positivi trovati in Emilia Romagna, che ieri aveva avuto una percentuale simile a quella della regione più colpita. Se ne registrano invece 24 nel Lazio. I dati sono stati pubblicati sul sito della Protezione civile. Anche nove dei tredici morti di oggi sono in Lombardia. Gli altri decessi si sono verificati nel Lazio (1), in Piemonte (1), in Abruzzo (1) e in Puglia (1).

I pazienti attualmente positivi al Coronavirus sono 13.157, 22 in meno rispetto a ieri mentre sono 13 le vittime, in aumento rispetto ai 9 decessi di ieri per un totale di 34.967 vittime dall’inizio della pandemia. Sono 65 i positivi al Covid in terapia intensiva in Italia, in calo di 3 unità dopo due giorni di lieve aumento. Sono 30 in Lombardia, uno in meno di ieri. I ricoverati con sintomi sono 768 (-8), quelli in isolamento domiciliare sono 12.324 (-11).