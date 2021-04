Le ultime parole di George Floyd: “Mamma ti amo. Dite ai miei figli che li amo, sono morto” | VIDEO

“Non riesco a respirare. Mamma ti voglio bene. Lisa ti amo. Dite ai miei figli che li amo, sono morto”. In un nuovo video mostrato oggi durante il processo a Derek Chauvin, l’agente che ha ucciso George Floyd, si sentono le ultime parole dell’afroamericano soffocato il 25 maggio del 2020. Le ha pronunciate nella speranza che il poliziotto smettesse di premere col ginocchio sul suo collo, ma lui no: “Serve un bel po’ di ossigeno per dirlo”, gli risponde. Poi George Floyd morirà davvero. Il video mostrato oggi racconta i momenti dell’arresto dell’uomo: gli agenti che bussano al finestrino della sua auto dopo che un commerciante aveva segnalato che secondo lui l’uomo avesse pagato un pacchetto di sigarette con una banconota da 20 dollari, gli stessi agenti che cercano di farlo salire sui sedili posteriori dell’auto, lui che dice di essere claustrofobico, di non riuscire a respirare. Loro che insistono fisicamente, gli spingono le braccia con i polsi ammanettati. Poi fuori dall’auto, quando Chauvin gli mette il ginocchio sul collo, e lui continua a dire di non riuscire a respirare. Si rende conto che non sta bene, lo ripete più volte. Prima di dare il suo addio alla sua famiglia e annunciare la sua morte.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da la Repubblica (@larepubblica)



Il processo a Derek Chauvin per l’uccisione di George Floyd

È iniziato il 29 marzo a Minneapolis, Minnesota, il processo a Derek Chuavin, l’uomo che il 25 maggio del 2020 ha premuto sul collo di George Floyd con il suo ginocchio tanto da non farlo più respirare e provocarne la morte. Ora, se verrà considerato colpevole, rischia il massimo della pena. E ovvero: 75 anni di carcere. Glielo aveva ripetuto più volte Floyd: “Sono claustrofobico, non riesco a respirare”. Secondo la difesa dell’agente però non è andata così, e l’uomo sarebbe morto a causa di un arresto cardiaco.