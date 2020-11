Niente coprifuoco a Natale?

Il piano per salvare il Natale, se la curva dei contagi si stabilizzerà, secondo Repubblica prevede la cessazione del coprifuoco dalle 22 alle 5. In questo modo cenone e shopping sarebbero salvi:

Se ne è discusso ieri a margine del consiglio dei ministri. Dove si è convenuto che la divisione del Paese in tre colori dovrebbe restare intatta, anche per evitare di mandare messaggi fuorvianti. Nella convinzione, però, che a ridosso di Natale la maggior parte delle Regioni si sarà tinta di giallo. E non ci sarà più bisogno di confermare la limitazione alla circolazione che, pure dal punto costituzionale, è la più problematica. Naturalmente resterà la «forte raccomandazione» di non ricevere ospiti in casa e magari ne verranno introdotte di nuove. Ma potersi muovere in città dopo le 22 significherà salvare il cenone della vigilia almeno coi familiari più stretti. Il governo sta facendo di tutto per far passare il messaggio che saranno festività sobrie, ma non prive di atmosfera. E in questa strategia mediatica rientra anche la corrispondenza di Conte con il bambino di Cesano Maderno, con annessa promessa del premier: «Babbo Natale non avrà bisogno di autocertificazioni per portare i regali»