“Multato per aver venduto un panino”

Il Mattino intervista a Francesco Anastasio, titolare di una pizzetteria a Napoli, che è stato multato, e dovrà pagare una sanzione di 200 euro, nonostante abbia rispettato le regole in vigore nelle zone rosse che consentono sempre l’asporto per ristoranti, pizzerie e bar. Anastasio spiega che un ragazzo a cui aveva venduto un panino si è messo a mangiarlo sul marciapiede fuori dal suo locale invece di portarselo a casa. Per questo motivo è scattato il controllo e poi la multa: