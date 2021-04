Ricordate la polemica su Michela Murgia che aveva detto che la divisa del generale Figliuolo le faceva paura? Ieri a Otto e mezzo la scrittrice ha spiegato di essere stata fermata da un poliziotto che le ha chiesto se avesse timore anche della sua. E lei spiega che è un’intimidazione

Michela Murgia e il poliziotto che la ferma per chiederle se ha paura | VIDEO

Ecco il video di Otto e Mezzo:

Su Figliuolo Murgia aveva detto: “Naturalmente da un uomo che viene da un contesto militare ci si può aspettare solo un linguaggio di guerra. Mi domando se il linguaggio di guerra sia quello giusto da utilizzare su chi non è militare, cioé su tutto il resto del Paese. A me personalmente spaventa un uomo con la divisa, non l’ho mai subito il fascino della divisa.”. Ieri invece ha raccontato che un poliziotto che l’aveva fermata alla stazione per controllare la sua autocertificazione invece di limitarsi al suo compito le ha chiesto se avesse paura anche della sua divisa: “Alla domanda del poliziotto ho risposto: ‘fino a dieci secondi fa non ne avevo, ne devo avere?’. Lui mi ha detto: ‘vada vada che è meglio’. E’ una cosa che dovrebbe succedere? Un poliziotto in servizio può fermare una cittadina? Mi ha riconosciuta perché sono stata additata come una persona che aveva offeso tutte le uniformi d’Italia. In quella situazione ero una cittadina comune che cercava di prendere un treno. Il poliziotto doveva controllarmi l’autocertificazione e basta. Se lei non vede la dinamica di intimidazione, io la vedo” ha detto rivolgendosi a Salustti che era in studio. La scrittrice ha poi spiegato che l’episodio ha avuto origine dagli attacchi social che all’epoca delle dichiarazioni su Figliuolo erano arrivati da parte di Matteo Salvini