La bufala delle mascherine che diffondono il Coronavirus

Sandra Zampa, sottosegretario alla Salute, oggi a colloquio con il Gazzettino smentisce una bufala che sta circolando in posti impensabili: «È totalmente infondato sostenere che le mascherine con le valvole (delle mascherine, ndr) diffondono il contagio e che quindi sono pericolose». E dove si trovavano quelle informazioni?

Dal vademecum di un’agenzia formativa accreditata della Regione Piemonte, Asso.Forma, ripreso addirittura da un dipartimento del Viminale, avvalorando la convinzione che alcune mascherine, peraltro quelle più ricercate – le FFP2 e le FFP3 – perché destinate ai sanitari, anziché proteggere le persone diffondano il virus.

Quanto alle mascherine made in Veneto, il sottosegretario ammette: «C’è una oggettiva difficoltà di reperimento di mascherine e quindi comprendo chi agisce secondo la massima “piuttosto che niente meglio piuttosto”. È però indispensabile che iniziative come quella veneta seguano almeno due direttrici: il prodotto deve essere “sano” (non deve cioè essere nocivo per chi lo indossa) e l’utilizzatore deve essere correttamente informato. Perciò bene hanno fatto in Veneto a stampare sulle mascherine la dicitura: “non sono dispositivi di protezione individuale”. Nessuna previsione sul picco dei contagi: «La nostra speranza è che le prossime settimane segnino una svolta, voglio ricordare che il Governo ha operato con mano ferma facendosi guidare da OMS, esperti e scienziati».