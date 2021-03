La Procura di Ragusa ha disposto perquisizioni a Trieste, Venezia, Palermo, Bologna, Lapedona (FM), Mazara Del Vallo (TP), Montedinove (Ap) e Augusta (SR) in merito all’ipotesi di soldi in cambio del trasbordo, l’11 settembre del 2020, di 27 migranti dalla nave danese Maersk Etienne, che li aveva soccorsi 37 giorni prima, sulla ‘Mare Jonio’ operante per conto della ‘Mediterranea saving humans aps’.

“La Mare Jonio è stata pagata per il trasbordo di 27 migranti”: l’accusa della Procura di Ragusa

Per l’accusa il trasbordo sarebbe avvenuto “dopo la conclusione di un accordo di natura commerciale tra le società armatrici delle due navi, in virtù del quale quella della Mare Jonio ha percepito un ingente somma quale corrispettivo”. Nell’inchiesta, che ipotizza i reati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e di violazione alle norme del codice della navigazione, sono indagate dalla Procura quattro persone, tra soci, dipendenti o amministratori, di fatto o di diritto, della società proprietaria ed armatrice del rimorchiatore Mare Jonio. E precisamente: Luca Casarini, il capo missione del salvataggio Beppe Caccia, ex assessore a Venezia nella giunta Cacciari, il regista Alessandro Metz e il comandante Pietro Marrone, al timone durante le operazioni.

Le indagini sono state affidate a un gruppo interforze composto da militari del nucleo Pef della Guardia di finanza iblea e da poliziotti della Squadra Mobile della Questura del capoluogo Ibleo e da personale della sezione Operativa Navale delle Fiamme gialle di Pozzallo e della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Pozzallo.

Le reazioni

Ovviamente la politica non è stata a guardare. L’attacco più duro è arrivato dalla leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni che su Facebook ha scritto:

Trasbordo di migranti in cambio di soldi? Accusa gravissima da parte della Procura di Ragusa in merito a un recupero di immigrati illegali da parte della Mare Jonio. Fratelli d’Italia andrà in fondo a questa vicenda e chiede risposte urgenti da parte del Ministro dell’Interno Lamorgese. Come sempre, continueremo a batterci contro il business che ruota attorno al traffico di esseri umani verso la nostra Nazione, spesso mascherato dietro un velo di falso umanitarismo.

Un po’ già timida invece la reazione di Matteo Salvini (che ormai fa parte del governo):