Madame e l’elogio degli uomini che ha fatto arrabbiare tante donne

Madame scrive parole su Instagram che parlano della bellezza degli uomini. E si scatena un putiferio

Cosa ha scritto Madame? Nelle sue storie la cantante ha voluto omaggiare gli uomini: “Farò un elogio degli uomini per ringraziarli della loro bellezza, della loro fragilità, della loro forza, del loro amore”, ha voluto dire nelle due storie Instagram. “Ovviamente – prosegue il post – ce l’ho già, “farò” inteso come in futuro sarà di tutti. Purtroppo – ha scritto Madame – involontariamente possiamo maturare una sorta di timore per gli uomini. Il terrore, a volte, dei loro occhi, dei loro pensieri. Ma far di tutta l’erba un fascio è sempre stato lo sport dei superficiali. Gli uomini sono bellissimi”. “Viva gli uomini, viva i loro corpi, viva le loro anime”. Sono state però tantissime le donne che però hanno fatto notare come le parole di Madame lascino troppo nel dimenticatoio le discriminazioni attuate dagli uomini e subite dalle donne:

donne: discriminate, uccise, violentate, vittime continue di revenge porn, gender gap uomini: insultati su twitter con frasi tipo men are trash madame: no ma gli uomini, elogiamoli, perché involontariamente li temiamo, e non dobbiamo perché poverini — problematicguy (@annoiatoh24) July 30, 2021

Tw // violenza , stupro a madame e il suo “involontariamente possiamo maturare una sorta di timore verso gli uomini” ma anche a tutte le persone che mi stanno dicendo che è giusto dire “not all men” ogni giorno, ricordo che il nostro timore parte da questo: pic.twitter.com/gP5i2QRnq3 — Ansya S T A L K E R 🐝 (@StalkerAnsya) July 30, 2021

Madame tu potevi essere una donna bisessuale che parla delle donne della sessualità della discriminazione invece no hai scelto di fare la pick me girl ed elogiare i poveri uomini pikkoli ancyeli — Fra 🚬 Locatelli stan account (@epynefrina) July 30, 2021

Il dolore che tante donne provano ogni giorno andava menzionato, almeno per far capire la differenza tra quelli che si sentono superiori e per questo rovinano con violenze, sessismo, molestie quotidiane, ma anche disparità di trattamento salariale e violenza economica la vita di quelle che molto spesso sono le loro figlie, sorelle, partner e gli altri. La sintesi di Madame esclude tutto questo e provoca la reazione femminile. E poi c’è qualcuno che prova a dare un senso leggermente diverso alle parole di Madame: