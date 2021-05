Oggi il Messaggero pubblica un articolo che spiega che la Rai sarebbe pronta a intentare una causa contro Fedez per la telefonata con la vicedirettrice Ilaria Capitani postata sui social

Ma davvero la Rai vuole fare causa a Fedez?

Cosa c’è di vero? Sarebbe un boomerang mediatico e non solo. Il Messaggero riporta che la Rai non ha gradito la pubblicazione della telefonata:

La Rai intanto sta pensando di fare causa a Fedez. Perché – si fa notare a Viale Mazzini – non si possono registrare le telefonate senza il consenso dell’ interlocutore. «Fedez è stato scorrettissimo», è l’ umore dei vertici della tivù pubblica. Ma non solo. Anche i sindacati sono considerati responsabili di questa vicenda perché spettava a loro garantire il pluralismo politico anche durante il concertone. Perché – ci si chiede al Settimo Piano della Rai – i sindacati, invece di mettersi al seguito degli osanna mainstream per Fedez, non si assumono le proprie responsabilità?

Ma questa ricostruzione stride con le dichiarazioni dei politici che appoggiano il rapper. E chiedono un cambio di passo per il servizio pubblico. Ad esempio oggi il presidente della Camera Roberto Fico ha spiegato in un’intervista a Repubblica: “La cultura della lottizzazione deve essere superata sia dentro la Rai che fuori. Nelle stanze dei partiti come in quelle dei tg. Altrimenti, le dichiarazioni di queste ore sono inutili” aggiungendo: “Non ho assolutamente nulla contro gli attuali vertici della Rai e non ne chiedo le dimissioni. A mancare è la cultura dell’indipendenza. Mettiamo al centro la competenza e l’indipendenza. Non mi esprimo sui nomi. È la logica a dover cambiare. C’è tutto il tempo per fare una riforma della governance del sistema radiotelevisivo pubblico, entro la fine della legislatura”. E non solo: l’altro vicedirettore di Rai 3 Ranucci ha spiegato di essere contento perché la Rai ha chiesto scusa, come ha dichiarato Salini, a Fedez. Fare causa non sembra il modo migliore per fare pace.