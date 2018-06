La storia di Luca Lanzalone e Giada Giraldi

Nell’ordinanza che ieri ha portato agli arresti domiciliari Luca Lanzalone e in carcere Luca Parnasi con cinque suoi collaboratori c’è anche spazio per il sempre presente Luigi Bisignani, che viene chiamato in causa in quanto amico del costruttore all’interno di una vicenda che riguarda l’avvocato di Grillo & Casaleggio. Nelle carte si racconta che Lanzalone riferisce all’imprenditore della sua preoccupazione per un articolo che lo riguarda, pubblicato su Dagospia, che gli attribuisce una relazione con la sua collaboratrice Giada Giraldi, lui interviene: «Lo conosco benissimo e se vuoi non gli faccio scrivere manco mezzo pezzo di carta su di te», lo rassicura Parnasi. «Sarebbe meglio, perché poi ‘ste robe rompono le scatole», risponde Lanzalone. L’articolo viene modificato.

C’è però un’altra circostanza curiosa a proposito di questa storia. Ed è accaduta durante la conferenza stampa della procura dopo l’operazione di ieri. La racconta oggi Il Fatto Quotidiano: