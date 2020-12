Lombardia zona gialla dal 13 dicembre

“Da domenica la Lombardia sarà ufficialmente zona gialla”. Lo ha annunciato il presidente della Regione, Attilio Fontana. “Questa mattina il ministro Speranza mi ha informato che, come per le volte precedenti, venerdì firmerà l’ordinanza, sabato sarà pubblicata e domenica entrerà in vigore”, ha spiegato Fontana, in un post sui social.







“Il trend dei numeri in Lombardia si conferma in diminuzione, sia sul fronte della circolazione del virus, sia sui ricoveri nei reparti ordinari e intensivi”, afferma Fontana, facendo sapere di aver sentito il ministro della Saute Roberto Speranza in mattinata. “Mi ha informato che, come nelle precedenti occasioni, venerdi’ firmera’ l’ordinanza, sabato verra’ pubblicata in gazzetta ufficiale e domenica entrera’ in vigore”, rende noto il governatore. Un risultato raggiunto, come spesso ricorda Fontana, “grazie ai comportamenti virtuosi tenuti da tutti i lombardi”, a cui vanno i ringraziamenti del presidente regionale, uniti a un consiglio, che e’ sempre lo stesso: non abbassare la guardia. “Esorto tutti a proseguire su questa strada di responsabilita’ quotidiana che consente di tenere sotto controllo il virus”, chiosa il capo di giunta, che conclude il suo discorso con un motto di incoraggiamento: “Forza Lombardia“.