Un vasto incendio è divampato in una discarica abusiva in zona Collatina, alla periferia est di Roma. Al lavoro i Vigili del fuoco per spegnere il rogo. Una densa nube nera e un odore acre si sono sollevati su tutta la zona. Al momento non risultano feriti. Le fiamme sono divampate dopo le 23 e si sono rapidamente propagate a tutta l’area a ridosso di via Collatina Vecchia.

L’incendio nella discarica abusiva a Collatina

Secondo quanto riferito, a bruciare sono stati materiali di risulta in una discarica abusiva di grandi proporzioni nei pressi della stazione ferroviaria Palmiro Togliatti. Si tratterebbe di un’area in parte già sequestrata nei mesi scorsi. Si tratta di rifiuti tossici da tempo segnalati in prossimità della centrale elettrica, sotto il cavalcavia che porta alla Stazione Palmiro Togliatti: hanno reso l’aria irrespirabile in tutto il quadrante est, da Colli Aniene a Centocelle.

Stamattina, secondo le testimonianze, l’incendio non era stato ancora spento. Dal 2 febbraio è sotto sequestro, ma da allora è ignorata.

Foto da: Roma fa schifo