La classe in isolamento a Spoleto per uno studente positivo

Isolamento fiduciario per gli alunni di una classe del liceo scientifico “Volta” di Spoleto in seguito alla positività al Coronavirus di uno studente. É stato disposto dal servizio di Igiene e sanità pubblica dell’Usl Umbria 2 d’intesa con la dirigente scolastica.

Il ragazzo – della cui positività parlano oggi i giornali locali – risulta totalmente asintomatico e attualmente in isolamento domiciliare contumaciale. L’Usl spiega che è stato individuato grazie alle attività di contact tracing condotte dal dipartimento di prevenzione dopo che una familiare, lunedì, è risultata positiva al tampone. A “titolo precauzionale” la classe, studenti ed insegnanti – spiega l’azienda sanitaria -, è stata messa in quarantena per permettere un’approfondita indagine epidemiologica e tracciare i contatti stretti del ragazzo. Saranno quindi eseguiti i tamponi a quanti, tra studenti, insegnanti e personale scolastico, sono venuti a contatto con lui. È inoltre prevista la sanificazione dei locali e dei servizi igienici. La direzione sanitaria dell’azienda Usl Umbria 2 intende rassicurare genitori, studenti e personale dell’istituto. “La situazione – sottolinea – è presidiata e pienamente sotto controllo”. Ieri in Umbria nuovo aumento dei pazienti Covid ricoverati negli ospedali dell’Umbria, passati nell’ultimo giorno da 24 a 29, sei dei quali in terapia intensiva (uno in più di ieri). I nuovi casi accertati di positività al Covid-19 nelle ultime ore sono stati 22.