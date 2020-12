L’esodo dalla Lombardia in Svizzera per il vaccino antinfluenzale

In Lombardia il vaccino antinfluenzale non si trova e anche quando si trova, nelle strutture private, costa 65 euro. In Svizzera il prezzo è molto minore. Ed è anche facile da trovare. Ecco perchè molti lombardi si fanno una gita oltre confine per procurarselo

