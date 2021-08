Esistono gli eroi ed eroiche figure caprine: la donna che cerca l’aggressione dal poliziotto, è sicuramente nella seconda categoria. Il video, pubblicato sulla pagina Welcome to Favelas, immortala una famiglia che per motivi non chiari se la prende con un agente della polizia. Probabilmente, come spesso accade di questi tempi, reo di svolgere il suo lavoro. L’uomo, la donna e i bambini sembrano allontanarsi, fin quando lei non torna sui suoi passi e punta il mal capitato poliziotto. A quel punto la rivoluzionaria ingaggia un faccia a faccia con l’uomo in divisa il quale con una aplomb britannica non muove un muscolo. Un paio di minacce, due parolacce e poi lo svenimento. La donna è artistica nella sua scenata. Comincia con “Sennò che mi fai”, poi un paio di ingiurie. Solo dopo non aver ricevuto alcuna soddisfazione ecco la rovinosa caduta. Un gesto goffo, tanto che il malcapitato uomo delle forze dell’ordine è costretto a ridere, non le si può concedere neanche il dubbio di un malore. Solo un bizzarro tentativo di fare cose.

La sceneggiata incredibile della donna che ha un diverbio con l’agente finge di essere svenuta. Il post di Borrelli e l’ilarità

“A #BaiaDomizia una famiglia ha un diverbio con un agente della polizia Municipale. Una delle donne del gruppo finge di svenire e resta a terra chiedendo aiuto con lo scopo di screditare e gettare fango sulle forze dell’ordine – scrive sul suo profilo Francesco Emilio Borrelli, giornalista e Consigliere Regionale della Campania di Europa Verde – Un episodio inqualificabile, da condannare nella maniera più assoluta, che rappresenta quella parte della popolazione completamente estranea al senso civico, alle regole, alle leggi e alle Autorità. È quella parte di popolazione che continua e gettare vergogna sulla nostra terra e per questo noi continuiamo a sperare, lottando, che un giorno questa gente sia costretta ad andare via da qui.”

Anche i suoi follower non sono più dolci nei confronti dell’accaduto, chi denuncia una condotta vergognosa e chi approfitta per farne ironia. “Se vedi al var c’è rigore per la Juve” oppure “Ma che vergogna questa è la parte peggiore di Napoli le persone come queste dovy essere mandate via dall’Italia”, tanti sono i commenti di sdegno per un gesto che non avrebbe senso fare.