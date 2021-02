La Regione Campania rende noto “che è possibile da oggi registrarsi”: la bufala dei vaccini per tutti in Campania

Un post diventato virale nelle ultime ore spiega che la prenotazione dei vaccini anti COVID in Campania è aperta a tutti. Ma si tratta di una fake news: “La Regione Campania rende noto «che è possibile da oggi registrarsi sulla piattaforma informatica per l’adesione alla campagna di vaccinazione anti Covid-19 riservata alla popolazione campana appartenente alle 6 categorie sotto indicate»”.

Il testo completo del post che invita a fornire mail e numero di cellulare per la registrazione è questo:

Al momento dell’adesione, è necessario fornire un indirizzo email e un recapito cellulare, che saranno utilizzati in fase di convocazione. Durante la prenotazione la piattaforma richiede la verifica del numero di cellulare fornito tramite un codice inviato via sms.

Ancora prima che la Regione Campania dovesse essere costretta a smentire però in tanti si erano resi conto che la prenotazione non funzionava: “Per questo non funzionava con nessun numero di tessera sanitaria!”

❌❌ATTENZIONE: FAKE NEWS❌❌

🔴#CORONAVIRUS: sta girando sul web, sui social e sulle chat l’ennesima notizia FALSA (in foto), che ovviamente contribuisce a generare confusione tra i cittadini.

Per essere aggiornati in tempo reale sulle decisioni che assumiamo per la campagna vaccinale e per tutte le misure di contrasto e di contenimento alla pandemia vi invitiamo a consultare i siti e i canali ufficiali dell’Unità di Crisi e della Regione Campania.

#fakenews