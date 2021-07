“Sarebbe bello se a Italia-Spagna si ricordasse Raffaella Carrà”

Raffaella Carrà era un’icona della tv italiana, ma era altrettanto famosa ed amata anche in Spagna. Non è un caso se anche i principali giornali spagnoli aprono con la notizia della sua morte. E inizia ad arrivare una richiesta: “Ricordatela durante Italia-Spagna”, la semifinale degli Europei che si giocherà domani.

Oggi infatti anche la Spagna, dove era amatissima, piange la scomparsa di Raffaella Carrà. La triste notizia è apparsa rapidamente sulla prima pagina dei principali siti spagnoli, con El Pais che celebra “la regina della Tv italiana”. “L’Italia perde una delle sue icone”, scrive ancora il quotidiano, mentre El Mundo ricorda i tantissimi programmi della Carrà sulla tv spagnola a partire dal 1976 con La Hora de…. Senza dimenticare il popolarissimo “Hola Raffaella” su TVE nei primi anni novanta, cui seguì “En casa con Raffaella” su tele 5. Raffaella era stata anche premiata nel 1985 con la medaglia al Merito civile spagnola e nel 1993 aveva scritto un libro di cucina in spagnolo “Las recetas de Raffaella”. Insomma un comune sentire che ha ispirato diverse persone che sui social stanno iniziando a chiedere che prima della partita venga ricordata. C’è chi chiede di giocare con il lutto al braccio:

Altri invece pensano sia più opportuno un minuto di silenzio:

Sono però diverse le persone che vorrebbero ricordare Raffa con la sua musica:

E c’è addirittura chi azzarda una provocazione. Perché non omaggiare la grandissima Raffaella con una delle sue perfomance iconiche, il Tuca Tuca?

Sarebbe bello se domani i capitani di #Italia e #Spagna accennassero un #TucaTuca in onore di Raffaella Carrà.

Sería lindo si mañana los capitanes de Italia y #España mencionaran una TucaTuca en honor a Raffaella Carrà.#SpagnaItalia #ItaliaSpagna #EURO2020 #RaffaellaCarrà pic.twitter.com/utWCcEi8CL

