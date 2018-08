Il poliziotto che adesca una quindicenne

La storia la racconta oggi Repubblica Roma: un poliziotto che lavora per la procura di Roma è stato accusato di aver adescato una ragazzina di 15 anni e per questo è indagato, per ora, per detenzione di materiale pedopornografico:

La Squadra Mobile, su mandato del pubblico ministero Stefano Pizza, ha perquisito e requisito lo smartphone, il computer e le pennette usb di un altro poliziotto. Non un agente qualsiasi, bensì un appartenente alle forze dell’ordine in servizio alla procura di Roma. Adesso l’uomo è sotto indagine. Il reato contestato è la detenzione di materiale pedopornografico. L’inchiesta è scattata la scorsa primavera. Agli investigatori arriva un’informazione riservata: «Un poliziotto impiegato nel commissariato di palazzo di giustizia detiene del materiale pedo».