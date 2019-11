Strade allagate e chiuse a Genova per la forte pioggia e i rovesci che nella notte hanno colpito la città. Il Comune invita i cittadini che si trovano nelle zone colpite a ”rimanere in casa o in locali protetti fino al completo deflusso delle acque”. Ecco l’elenco delle strade chiuse per allagamenti, pubblicate sul sito del Comune: Via Milano sottopasso, Via Pacoret chiusa solo una corsia, Via Chiaravagna lato Monte, Largo Jursè, Via P. Reti, Via W. Fillak, C.so Perrone, Via Renata; Via Perlasca, Via Trenta Giugno 1960, Piazza Montano, Via Borzoli, Via S.Quirico.

Il maltempo a Genova

#Maltempo #Genova #23novembre, #vigilidelfuoco al lavoro con squadre specializzate nel soccorso acquatico: nella clip salvati tre ragazzi rimasti bloccati in auto in Val Polcevera #salvataggiquotidiani pic.twitter.com/PxWevGfHpZ — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) November 23, 2019

Chiusa al traffico per movimenti franosi la strada SP 52 che porta al santuario di Nostra Signora della Guardia, il più importante santuario mariano della Liguria. La riapertura della strada è prevista solo dopo la messa in sicurezza del versante e l’unico percorso alternativo diventa quello attraverso la SP 51 di Livellato. Tutte percorribili le altre strade provinciali.

Nelle ultime 24 ore sono stati 102 gli interventi dei vigili del fuoco di Genova per macchine in panne, allagamenti, smottamenti ed alberi pericolanti. Le maggiori criticita’ in Val Polcevera e nei quartieri Bolzaneto, Sampierdarena e Rivarolo. Si tratta delle aree limitrofe al cantiere di ricostruzione del ponte di Genova.

– “Notte di forti piogge a Genova, la zona piu’ colpita e’ stata la Valpolcevera, dove si sono registrati i danni maggiori con allagamenti diffusi, alcune strade chiuse, auto e scantinati finiti sott’acqua e decine di interventi da parte dei vigili del fuoco”. Lo scrive sui social il presidente della Liguria Giovanni Toti, durante l’allerta meteo rossa in corso sul centro ponente della regione. Al momento la Valpolcevera e’ la vallata piu’ colpita con strade allagate, frane e persone o evacuate o isolate: “Raccomandiamo di limitare il piu’ possibile gli spostamenti e di prestare attenzione – prosegue Toti – Seguite tutti gli aggiornamenti tramite i siti di riferimento tra cui quello di Regione Liguria e allertaliguria.gov.it”

