Il compleanno di Berlusconi senza Francesca Pascale

Ieri Silvio Berlusconi ha spento ottantatré candeline ed è stato festeggiato nella sua villa di Arcore da tutti i suoi figli e dalla nutrita schiera di nipoti. Al pranzo era assente Francesca Pascale (che ha festeggiato con Berlusconi sabato sera a Villa Gernetto). Il Messaggero spiega il motivo dell’assenza:

Si tratta di una ulteriore conferma – sostiene chi segue più da vicino le vicende arcoriane – di una rottura ormai consumata della famiglia di Berlusconi con la sua compagna. La Pascale risulta non fosse presente neppure al matrimonio della figlia di Pier Silvio, Lucrezia, celebrato a inizio settembre. Anche tra gli amici più intimi del Cavaliere starebbe del resto aumentando il fastidio della Pascale per quelle che verrebbero considerate continue, indebite e maldestre interferenze nella vita di Forza Italia, interferenze che – questa l’argomentazione aggiungerebbero confusione ad un partito già alle prese con una fase a dir poco complicata.

Il rapporto tra la Pascale, 34 anni da poco compiuti, e la famiglia dell’ex presidente del Consiglio non è mai stato idilliaco – gelido soprattutto con Barbara, Eleonora e Luigi – ma ogni qualvolta la fidanzata (da quasi dieci anni) del Cavaliere ha preso qualche posizione politica c’è stata fibrillazione. In questo momento poi la famiglia preferisce – viene riferito – che nessuno, ancorché lei che ha giurato amore eterno a Berlusconi (sostenendo che «il più nobile dei sentimenti non necessità di contratti o di vincoli religiosi per esistere»), si intrometta nelle vicende private di villa San Martino.