Gli Stati Uniti voltano pagina. Finisce l’era Trump, comincia quella di Biden (Segui la diretta in tempo reale)

Alle 14.30 l’elicottero presidenziale si è staccato da terra. L’ormai ex presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump ha lasciato per l’ultima volta la Casa Bianca insieme alla moglie ed (ex) First Lady Melania. Un addio che il Tycoon preferisce chiamare “arrivederci”: “Ritorneremo in qualche modo, continueremo a lottare per voi”, ha detto poco prima di decollare direzione Florida. “È stato un onore”, il commento della moglie. I due hanno quindi lasciato Washington poco più di due ore prima del giuramento del nuovo presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Il 46esimo presidente, già due volte vice del democratico Barack Obama, arriverà alla Casa Bianca con 17 ordini esecutivi che sanciranno una netta rottura con l’era Trump. In attesa delle 17 italiane, in arrivo i primi messaggi di auguri. A complimentarsi con lui è proprio Obama, che in un tweet – poco prima di recarsi a Capitol Hill per la cerimonia – scrive: “Congratulazioni, questo è il tuo momento!”.

Ore 19.15: Joe Biden è entrato in possesso dell’account twitter @Potus (acronimo di President of the United States), e in pochi minuti ha raggiunto i due milioni di follower. Non ha ereditato – diversamente da quanto fatto con Barack Obama da Donald Trump – i follower del predecessore. E subito ha scritto:”Non c’è tempo da perdere quando si tratta di affrontare le crisi che dobbiamo affrontare. Ecco perché oggi vado allo Studio Ovale per mettermi subito al lavoro e offrire un’azione coraggiosa e sollievo immediato per le famiglie americane”.

Ore 18.13: “Che Dio benedica l’America”, così Joe Biden ha terminato il suo primo discorso da presidente degli Stati Uniti.

Ore 18.09: Il nuovo presidente Joe Biden chiede un momento di silenzio e preghiera per tutte le vittime del Covid.

Ore 18.03: “Io sarò il presidente di tutti gli americani, e lotterò anche per coloro che non mi hanno votato. Dobbiamo aiutarci l’uno con l’altro, così saremo ancora più forti. Dobbiamo vedere questo Paese come un’unica Nazione. Vinceremo sul suprematismo bianco e sui terroristi interni”. Così Joe Biden nel suo discorso alla Nazione.

Ore 18.01: “Oggi è un giorno nuovo, abbiamo una vicepresidente non solamente donna, ma è di origine giamaicana e indiana”, ha detto nel suo discorso Joe Biden riferendosi a Kamala Harris.

Ore 17.51: Il nuovo presidente Joe Biden inizia il suo discorso alla Nazione: “Questa è la giornata dell’America, della democrazia, della storia, della speranza. La democrazia è veramente preziosa. Senza unità non ci può essere pace, a noi non servono guerre e armi, dobbiamo rispettare gli altri”.

Ore 17.48: Joe Biden giura come nuovo presidente degli Stati Uniti d’America: “Giuro solennemente di adempiere con fedeltà all’ufficio di presidente degli Stati Uniti e di preservare, proteggere e difendere la Costituzione al meglio delle mie capacità. Che Dio mi aiuti”. Subito dopo abbraccia la moglie, nuova First Lady.

Ore 17.45: Jennifer Lopez canta “This land is your Land”, e subito dopo una frase in spagnolo: “Libertà e giustizia per tutti”

Ore 17.41: Kamala Harris ha giurato sulla Costituzione come nuova vicepresidente degli Stati Uniti d’America. L’ha fatto davanti al giudice della Corte Suprema Sonia Sotomayor e su due bibbie. Subito dopo aver formulato le frasi ha abbracciato il marito e ha salutato Joe Biden,

Ore 17.40: Donald Trump e Melania sono arrivati in elicottero nella loro residenza in Florida pochi minuti prima del giuramento di Joe Biden.

Ore 17.35: Lady Gaga canta l’inno prima del giuramento della vicepresidente Kamala Harris.

Ore 17.15: Kamala Harris viene applaudita mentre scende le scale del Campidoglio anche dal vicepresidente uscente Mike Pence, che è in tribuna insieme alla moglie per assistere alla cerimonia di giuramento. Anche lui, al suo arrivo con la moglie, è stato applaudito dai presenti.

Ore 17.00: “Mi fa piacere pensare che quello che per noi è oggi storico – una donna che giura per la vicepresidenza, sembrerà una cosa normale e ovvia quando le nipoti di Kamala saranno cresciute”. Così su twitter l’ex segretario di Stato Hilary Clinton, che quattro anni fa aspirava a diventare la prima presidente donna degli Usa.

Ore 16.30: Il nuovo presidente Joe Biden arriva a Capitol Hill con la moglie Jill per la cerimonia di giuramento. Con loro anche la vicepresidente Kamala Harris e il marito Douglas Craig Emhoff.