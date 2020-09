Sono di Gioele Mondello gli altri frammenti ossei trovati nei boschi di Caronia? Le analisi dovranno stabilire se appartengono al bambino. I vigili del fuoco e gli uomini della polizia scientifica non hanno interrotto le ricerche di indizi utili alle indagini dopo il ritrovamento dei cadaveri della dj Viviana Parisi e del figlioletto di 4 anni trovati poi morti dopo giorni. La zona dal traliccio, ai piedi del quale è stata rinvenuta cadavere Viviana, fino al luogo in cui sono stati trovati i resti di Gioele, sono stati puliti da erbe e rovi per essere ispezionati

I resti ossei nei boschi di Caronia dove è stato trovato Gioele Mondello

“Non si sa se sono ossa umane o resti animali”, spiegano fonti investigative all’Adnkronos. Le ricerche di resti umani del piccolo nelle campagne di Caronia non si sono mai fermate come confermava l’avvocato Pietro Venuti, legale della famiglia di Daniele Mondello, il giorno in cui è stata effettuata l’autopsia del bambino: “Faranno ulteriori ricerche perché ci sono ancora delle parti mancanti del corpo”. L’altro legale della famiglia, l’avvocato Claudio Mondello, cugino di Daniele, spiegava che il corpo del bimbo “É stato verosimilmente trascinato” nel luogo in cui e’ stato trovato. “Non sappiamo la posizione originaria” dove è morto. Dagli accertamenti irripetibili di tipo biologico che sono stati eseguiti dalla polizia scientifica di Palermo sull’Opel Corsa di Viviana Parisi e disposti dal Procuratore di Patti su sei campionature effettuate il 6 agosto scorso sull’auto della donna per verificare l’eventuale presenza di profili genetici ed eventuali future comparazioni e particolari emersi dall’autopsia sul bambino, riprende quota alla tesi che Gioele possa essere rimasto ferito mortalmente nell’incidente stradale.

Il Procuratore capo di Patti (Messina) Angelo Vittorio Cavallo, che indaga sulla morte di Viviana Parisi e del piccolo Gioele, disporrà tra questa mattina e domani nuovi accertamenti irripetibili conferendo l’incarico a dei consulenti sull’incidente stradale dello scorso 3 agosto sulla Messina-Palermo e altri accertamenti sui dati contenuti nel telefono cellulare e sul tablet della Deejay di 43 anni. Il pm nominerà come periti Santi Mangano e Roberto Della Rovere sull’incidente, mentre Antonio Consalvi per indagare sui contenuti del cellulare. I legali della famiglia potranno nominare periti di parte.

