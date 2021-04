La lezione di Francesca Pascale a Lucio Malan sul ddl Zan

La difesa del disegno di legge contro l’omotransfobia dalle narrazione terroristica (e non veritiera) fatta da alcuni personaggi politici. Francesca Pascale, come già fatto in passato, scende in campo in difesa del ddl Zan finito nel mirino (da sempre) del senatore di Forza Italia Lucio Malan. E su Instagram, l’ex compagna di Silvio Berlusconi ricorda i valori del partito fondato dall’ex Cavaliere, tra cui anche quelli in favore della lotta contro le discriminazioni di genere.

Francesca Pascale difende il ddl Zan dagli attacchi del senatore Lucio Malan

Il tutto parte da una risposta data da Lucio Malan che parla dell’articolo 8 del ddl Zan approvato alla Camera (e ancora in attesa di calendarizzazione a Palazzo Madama a causa dell’ostruzionismo della Lega) che, secondo lui, imporrebbe una pensa di 4 anni di carcere per chi fa parte di un’associazione (e cita la Chiesa) e si oppone all’accreditamento delle associazioni LGBT+ nella scuole. La verità, però, è quella scritta sul testo approvato da Montecitorio il 4 novembre del 2020 (e non si menziona quel che sostiene il senatore di Forza Italia).

E proprio per rispondere a tutta questa campagna politico-mediatica portata avanti da Malan (che sposa in pieno le posizioni della Lega e di Fratelli d’Italia sul tema), Francesca Pascale ricorda al senatore i valori portati e voluti da Silvio Berlusconi (suo ex compagno e fondatore – e presidente – di Forza Italia): “Questa deriva leghista snatura l’unico leader credibile sulla scena politica. Berlusconi ha fatto tante cose nella sua vita e quasi tutte di straordinario successo, ripudiando l’odio e condannando ogni forma di discriminazione razziale. È sicuro di far parte del partito giusto?”. Insomma, non gliele manda a dire sicuramente. Dal canto suo, il senatore prova a ribaltare la situazione parlando del successo della Lega proprio sostenendo queste battaglie. Insomma, il classico consolarsi con l’aglietto.

(foto: da profilo Instagram di Francesca Pascale)