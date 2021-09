“SIAMO STANCHE! BASTA!”: come Fiorella Mannoia risponde a Barbara Palombelli senza nominarla

Chissà se Barbara Palombelli immaginava che oggi sarebbe stata la protagonista delle esternazioni social di politici, gente comune, personaggi pubblici. Chissà se Barbara Palombelli si è resa conto di quanto ha dichiarato ieri quando ha detto “Negli ultimi sette giorni ci sono state sette donne uccise presumibilmente da sette uomini. A volte è lecito però anche domandarsi: questi uomini erano completamente fuori di testa, completamente obnubilati oppure c’è stato anche un comportamento esasperante e aggressivo anche dall’altra parte? È una domanda, dobbiamo farcela per forza, soprattutto in questa sede, in tribunale”. Una delle risposte più appassionate alle argomentazioni della giornalista è arrivata da Fiorella Mannoia. Ecco cosa ha scritto.

“SIAMO STANCHE!”: come Fiorella Mannoia risponde a Barbara Palombelli senza nominarla

Se ti stuprano forse te la sei cercata,se ti ammazzano forse te la sei cercata.Mi sono rotta le palle di queste frasi. Mi rivolgo agli uomini: ribellatevi a chi vi disegna come dei primati che non riescono a tenere a freno gli intinti, fatelo voi perché NOI SIAMO STANCHE! BASTA! — fiorella mannoia (@FiorellaMannoia) September 17, 2021

La cantante rimarca in maniera chiarissima come la tesi delle donne che se la sono cercata, in qualunque contesto la si utilizzi, sia sbagliata ed esiziale. Che si tratti di una minigonna o di un “comportamento esasperante” non è possibile addossare alle vittime la responsabilità della violenza subita. Un concetto che va nella direzione opposta da quanto detto ieri da Barbara Palombelli a Lo sportello di Forum

Continuerei all’infinito … “Comportamento esasperante”

e poi ci chiediamo perché i femminicidi sono quotidiani #palombelli #facciamorete pic.twitter.com/lmYpoQR3v1 — mgd#facciamorete 🌈🦄 (@mgabrielladavid) September 17, 2021

Fiorella Mannoia come accennato prima non è stata l’unico personaggio a criticare quanto successo. Ad esempio si è espressa anche Laura Boldrini:

No, non è lecito chiedersi se una donna abbia meritato di morire per mano di un uomo. La causa dei femminicidi è una sola: l’idea di possesso verso le donne che spinge gli uomini alla violenza. Punto e basta. Gravissime le parole di #palombelli, pronunciate per giunta in tv. — laura boldrini (@lauraboldrini) September 17, 2021

Una reazione da parte della politica che ha toccato tante esponenti femminili. Come Teresa Bellanova:

O Maria Edera Spadoni del Movimento 5 Stelle

Gravissime e offensive le dichiarazioni della #palombelli. Affermare che un #femminicidio possa essere l'effetto del comportamento esasperante della vittima, è vergognoso. L'unica domanda da porsi è se ad esasperarci debba essere ancora certa TV. Chieda scusa a tutte le donne! pic.twitter.com/hoJ0e4z3PU — Maria Edera Spadoni (@mariaederaM5S) September 17, 2021

O Beatrice Brignone di Possibile