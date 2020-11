Fanculo 2020: la luminaria (e lo slogan) perfetti per lo spirito del Natale di quest’anno

Come dirlo meglio? Mentre c’è gente che non sopporta di incontrare i parenti a Natale ma quest’anno visto che è pericoloso vuole vedere anche il cugino di terzo grado di cui non ricorda neanche la faccia, mentre ci sono i negazionisti che inseguono le ambulanza tutti è venuta in mente proprio quella parolina lì. Non sempre rivolta al 2020, ma è comunque quella giusta

Lui si chiama Andrea ed è un ragazzo di Manfredonia. Come scrive Foggia attiva al civico 1 di Parco Calabria nella cittadina ha iniziato ad allestire le luci di Natale. Ma in un video Andrea spiega che invece di scrivere “auguri” ha lanciato l’hashtag “fanculo 2020“:

E come dirlo meglio? Mentre c’è gente che non sopporta di incontrare i parenti a Natale ma quest’anno visto che è pericoloso vuole vedere anche il cugino di terzo grado di cui non ricorda neanche la faccia, mentre ci sono i negazionisti che inseguono le ambulanze o chiamano assassini i medici che li stanno curando perché non riescono a respirare, mentre c’è chi si lamenta se non riaprono gli impianti di sci quando abbiamo raggiunto la cifra di 50mila morti di COVID-19 a tutti è venuta in mente proprio quella parolina lì. Non sempre rivolta al 2020, ma è comunque quella giusta.