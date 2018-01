A Bellona, nel Casertano, un uomo di 48 anni, Davide Mango, che dice di aver ucciso la moglie, si è affacciato al balcone della sua abitazione e ha iniziato a sparare verso la strada con un fucile; almeno 5 le persone ferite, nessuna in pericolo di vita, tra cui il comandante della stazione dei carabinieri di Vitulazio.

Davide Mango: l’uomo che spara dal balcone a Bellona

L’uomo si è barricato in casa, in via Cafaro. I carabinieri stanno cercando di convincerlo alla resa. Non si conoscono le ragioni del gesto dell’uomo.

I colpi esplosi dal balcone hanno ferito 5 persone, tra le quali il comandante dei Carabinieri della stazione di Vitulazio, luogotenente Crescenzo Iannarelli, che era intervenuto sul posto. Nessuno di questi è stato ferito in maniera grave. Sul posto sono presenti i Carabinieri. Secondo Repubblica la figlia di 14 anni è riuscita a scappare e ha gridato: “Mamma è a terra per le scale”. L’uomo, che abita in via Aldo Moro a Bellona, secondo EdizioneCaserta avrebbe anche gettato una bombola di gas dal balcone verso il parcheggio del vicino supermercato.

I carabinieri del Nucleo Investigativo di Caserta stanno cercando un contatto telefonico con Davide Mango, l’uomo che da un appartamento tra Vitulazio e Bellona sta sparando dal balcone e ha ferito già 4 persone, tra cui il comandante della stazione dei Carabinieri di Vitulazio, Crescenzo Iannarelli. Nessuno dei feriti sarebbe in pericolo di vita. Al momento l‘uomo è barricato in casa e i militari dell’Arma stanno tentando di sentirlo al telefono per capire cosa stia spingendo l’uomo a sparare. Tra le frasi sconnesse che sta urlando, sembra che l’uomo abbia detto di aver ucciso la moglie. Ma su questo i militari non hanno trovato al momento alcun riscontro perché non sono riusciti ancora ad entrare in casa.

Sul posto ci sono alcune decine di carabinieri, tra cui alcuni posizionati sui tetti degli edifici circostanti pronti a sparare. Davide Mango, guardia giurata, è chiuso in casa e sostiene di avere ucciso sua moglie. Avrebbe puntato l’arma anche contro la figlia, che sarebbe pero’ riuscita a scappare.

Foto da: Studio Aperto