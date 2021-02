David Watkins, l’inglese single e gay diventato papà grazie alla maternità surrogata

Si chiama David Watkins, ha 42 anni ed è un insegnante di sostegno. È il primo inglese single e gay a essere diventato papà grazie alla maternità surrogata. Dove siamo? In Inghilterra, dove dal 2019 è legale ricorrere alla GPA (gestazione per altri), anche per single che ancora non hanno trovato (o non vogliono cercarla) l’anima gemella con cui condividere la gioia di avere un bambino e di farlo crescere in famiglia. Fino a due anni fa infatti nel Regno Unito solo le coppie (eterosessuali e non) potevano ricorrere alla maternità surrogata, ma poi la legge è cambiata, e David ha potuto realizzare il suo sogno. Così ora è papà di Miles, che oggi ha 6 mesi. La madre surrogata è invece Faye Spreadbury, che di anni ne ha 37: la donatrice dell’ovulo è invece sconosciuta. Insomma, la realizzazione di un desiderio, a cui il neo papà stava smettendo di credere, visto che non aveva ancora trovato l’anima gemella con cui crescere un piccolo: “Ho passato anni della mia vita depresso perché perché pensavo che non avrei mai potuto avere un figlio. Ho sempre desiderato essere un papà”.

La notizia è riportata dal quotidiano inglese Times, che racconta anche di come David e Faye si siano conosciuti: erano a un evento sociale proprio nel 2019, quando i due si sono incontrati e hanno deciso di generare una nuova vita tramite maternità surrogata. “Celebro quello che ho fatto perché voglio che tutti sappiano che possono farlo anche loro”, ha detto David, rivolgendosi a quanti come lui vorrebbero avere un bambino. Il neopapà ha anche deciso di aprire un profilo Instagram per aiutare e sostenere uomini single che vogliono loro diventare padri tramite la maternità surrogata. A cui negli ultimi anni nel Regno Unito stanno ricorrendo sempre più persone. Stando ai dati ufficiali, ogni anno nascono circa 450 bambini (tra Inghilterra e Galles) in questo modo. Un numero che equivale a quattro volte quello che succedeva fino a 10 anni fa. Da ricordare poi una cosa: la legge tutela anche i diritti della madre surrogata, che -se volesse- potrebbe decidere anche di tenere il bambino una volta nato.