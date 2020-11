“Se apriamo a Natale a gennaio la terza ondata”

Andrea Crisanti, docente di Microbiologia all’università di Padova, in un’intervista a Repubblica spiega che la situazione attuale della curva del contagio COVID-19 non è rosea come si potrebbe pensare. Non c’è stato il lockdown totale e per questo motivo è impensabile che tutto ritorni alla normalità in tempi brevi. Anzi, se a Natale si allentassero le misure, avverte il professore che per primo aveva ipotizzato un lockdown durante le festività natalizie, a gennaio potremmo ritrovarci in uno scenario peggiore:

Professore, dicono che la curva del contagio si sia raffreddata. L’Rt sceso da 1,7 a 1,4. Il ministro Speranza intravede la luce in fondo al tunnel. La scorge anche lei?

«Occorre una grande fede per crederlo. Se si osserva la curva dei contagi e la dinamica dei decessi si capisce come siamo in una situazione sovrapponibile a quella di marzo. E se consideriamo che con il lockdown totale di allora abbiamo dovuto attendere fine aprile per intravedere la famosa fine del tunnel, si può intuire a che punto ci troviamo. E qui non stiamo nemmeno facendo un vero lockdown». Conclusione?

«L’impatto delle misure restrittive sarà inferiore a quello di allora e servirà più tempo perchè le restrizioni producano effetto».

Percià un eventuale riapertura per il periodo di Natale, secondo Crisanti, ci porterebbe dritti alla terza ondata dell’epidemia a gennaio: