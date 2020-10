Cosa succede a palestre e piscine con il DPCM di oggi

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi, ha spiegato che, per il momento, palestre e piscine rimangono aperte. Per quanto?

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi, ha spiegato che, per il momento, palestre e piscine rimangono aperte. Per quanto? “Per le palestre c’e’ stato un intenso dialogo anche con il Cts, abbiamo notizie varie e contrastanti. Molto spesso i protocolli sono rispettati, altre volte no. Daremo una settimana per adeguare i protocolli e verificarne il rispetto. Se avverra’ non ci sara’ ragione di chiudere le palestre altrimenti la settimana prossima saremo costretti a sospendere anche le palestre e le piscine”. Spiega il Corriere: