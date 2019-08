Guardate cosa succede a Lampedusa mentre Salvini sequestra le ONG

Ieri notte 57 migranti a bordo di un gommone sono stati intercettati nelle acque antistanti all’isolotto di Lampione (Ag) dalla Guardia di Finanza. Poi sono giunti nel molo Favarolo, a Lampedusa (Ag). Fra loro c’era anche un ragazzo che sta male ed è stato caricato su una barella dai medici. Ad accorgersi della barca, carica di migranti, sono stati i finanzieri che, assieme alla Capitaneria di porto, si sono occupati del soccorso.

Fra i migranti sbarcati al molo Favaloro vi sono anche due donne, una delle quali incinta. Tutti dovrebbero essere tunisini. Ad avvistarli, nelle acque antistanti all’isolotto di Lampione, era stata una motovedetta della Guardia di finanza. Il ragazzo che stava male è stato subito caricato su una barella e portato al Poliambulatorio. Sarebbe stato colto da una sorta di crisi isterica ma adesso sta per lasciare la struttura sanitaria per essere trasferito, come gli altri, all’hotspot di contrada Imbriacola.

Il tutto è accaduto mentre la Open Arms ancora attende lo sbarco dei naufraghi che ha salvato. E mentre va avanti la sceneggiata tra Salvini e Conte sui minori.

