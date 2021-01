Cosa si può fare nei weekend nelle regioni gialle?

Bar e ristoranti aperti nei fine settimana nelle regioni gialle, ma con restrizioni come il il divieto di ospitare più di due persone (amici o parenti) non conviventi. Il Mattino spiega quali sono le nuove misure:

Il prossimo decreto non ribadirà il passaggio di tutte le Regioni, nei giorni festivi e prefestivi, in arancione. Questo proprio perché l’automatismo dell’adozione del giro di vite alla presenza del “rischio alto” «renderà arancione già gran parte delle Regioni e sarebbe insensato colpire le poche aree del Paese rimaste gialle», spiegano al ministero della Salute. Ma nei week-end,per evitare gli assembramenti dovuti alla corsa allo shoppingper i saldi, i centri commerciali continueranno a restare chiusi in tutta Italia.