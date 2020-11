Un mix di cocaina rosa e ketamina: è il cocktail di stupefacenti con cui Alberto Genovese, avrebbe stordito una ragazzina di 18 anni per poi stuprarla, secondo le accuse. Ma cosa è la cocaina rosa?

Un mix di cocaina rosa e ketamina: è il cocktail di stupefacenti con cui Alberto Genovese, avrebbe stordito una ragazzina di 18 anni per poi stuprarla, secondo le accuse arrivate dopo le le indagini della Squadra Mobile coordinate dal Procuratore aggiunto Letizia Mannella e dal pm Rosaria Stagnare che hanno portato a San Vittore l’uomo per il pericolo di fuga. Ma cosa è la cocaina rosa?

Venti grammi possono valere anche 45mila euro: è la 2CB, o Tucibi, anche chiamata “coca rosa”. “cocaina rosa”, “Venus”, “Erox”, “Nexus”, “Afro” o “MFT”, sequestrata dagli agenti del commissariato Centro di Milano, nel corso di un’operazione che ha portato all’arresto di due uomini. Si tratta di un italiano di 36 anni incensurati e di un brasiliano di 33 con precedenti specifici e un ordine di cattura pendente da tre anni. Quello degli agenti milanesi è uno dei primi sequestri di questa sostanza stupefacente, interamente chimica (non ha quindi nessun legame, a dispetto del nome, con la cocaina) prodotta nei laboratori del Sudamerica e introdotta in Italia attraverso la Spagna. Secondo le indagini i clienti erano per lo piu’ professionisti della Milano bene o figli di persone facoltose del centro città, visto che una dose da 0,15 grammi può costare anche 400 euro. Gli effetti di questa droga sono stati definiti “devastanti”, con allucinazioni e stati di fortissima alterazione