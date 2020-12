Coronavirus Veneto: il bollettino di oggi 3 dicembre

L’andamento dei contagi di Coronavirus oggi in Veneto con i dati del bollettino della regione. 3581 positivi nelle ultime 24 ore. Ci sono anche 95 nuovi decessi

L’andamento dei contagi di Coronavirus oggi in Veneto con i dati del bollettino della regione illustrati in diretta Facebook dal presidente della regione Luca Zaia. 3581 positivi nelle ultime 24 ore. I ricoverati sono 3068 di cui 336 in terapia intensiva. Ci sono anche 95 nuovi decessi