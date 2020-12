Coronavirus Veneto: bollettino oggi 7 dicembre

L’andamento dei contagi di Coronavirus oggi 7 dicembre in Veneto con i dati del bollettino della regione illustrati in diretta Facebook dal presidente della regione Luca Zaia:

2550 positivi nelle ultime 24 ore. 3115 ricoverati totali: 2275 nei normali reparti COVID e 340 in terapia intensiva. I nuovi decessi rispetto a ieri sono 51.

“Il virus corre di più perché non abbiamo fatto il lockdown. I cittadini devono capire che non devono creare assembramenti e invece, a volte, continuano a incanalarsi in situazioni potenzialmente rischiose”. Così il governatore del Veneto, Luca Zaia, in un’intervista a ‘La Repubblica’ in cui avverte: “La zona gialla non resterà a vita. Se non si rispettano le regole arriveranno le restrizioni”. Sul fatto che il Veneto sia la regione più colpita dal Covid, “bisogna saper leggere i dati. È vero che abbiamo un numero alto di positivi ma facciamo 60mila tamponi al giorno. I numeri assoluti, da soli, non significano niente”, sottolinea Zaia. “Noi siamo quelli con il contact tracing più alto in Italia: l’85%. Quando c’è una persona positiva noi intercettiamo i colleghi di lavoro, gli amici, i familiari. E tamponiamo tutti. L’infezione c’è ma la stiamo gestendo”