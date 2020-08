Poco prima delle 18 un gruppo di manifestanti, racconta l’Huffington Post, si è radunato in Plaza de Colón nella Capitale gridando slogan negazionisti del virus, prendendosela con Bill Gates e la tecnologia 5G e inneggiando ai falsi test per falsi positivi al Coronavirus

Il 14 agosto i nuovi casi in 24 ore in Spagna sfioravano i 3mila. Questo non ha impedito ai negazionisti del coronavirus di incontrarsi a Madrid, in Plaza de Colón, per protestare contro l’uso delle mascherine, il governo, Bill Gates e il 5G. Poco prima delle 18 un gruppo di manifestanti, racconta l’Huffington Post, si è radunato nella Capitale gridando slogan negazionisti del virus e inneggiando ai falsi test per falsi positivi al Coronavirus.

Molti manifestanti non hanno indossato la mascherina, anche se la legge lo impone in tutta la Spagna, che ha visto un’impennata di nuove infezioni da quando il 21 giugno ha revocato le misure di blocco di tre mesi. La protesta arriva due giorni dopo che il governo ha annunciato nuove restrizioni per frenare la diffusione del virus, tra cui la chiusura delle discoteche e il divieto di fumare nelle aree pubbliche quando non e’ possibile tenere almeno due metri di distanza dalle altre persone. C’è addirittura chi invita i manifestanti ad abbracciarsi.

La fumada que llevan los del #Madrid16A es histórica. pic.twitter.com/YLbtg2RUtH — Daniel Saldaña (@Daniel_SM9) August 16, 2020

Alla manifestazione ha partecipato l’agricoltore no-vax Josep Pàmies, che ha esortato i presenti alla ribellione. Uno dei presenti alla manifestazione ha magnificato i presunti benefici del clorito di sodio, proprio mentre ieri in Argentina un bambino di 5 anni è morto per ingestione di idrossido di cloro, un prodotto del stesse caratteristiche e letalmente tossico se ingerito o inalato. Diversi manifestanti hanno insultato i giornalisti venuti a seguire la manifestazione, definendoli “mercenari” e “terroristi” e hanno gettato acqua su di loro.