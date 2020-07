111 nuovi positivi e tre morti nel bollettino del 6 luglio di Regione Lombardia. I guariti e dimessi di oggi sono 61 mentre sono stabili a quota 36 i ricoverati in terapia intensiva e aumentano di tre unità i ricoverati non in terapia intensiva

Lombardia Coronavirus oggi: i dati del bollettino del 6 luglio

I decessi nella Regione arrivano a 16700 mentre oggi sono stati effettuati soltanto 5855 tamponi, mentre dei positivi 23 sono debolmente positivi e 76 sono stati scoperti a seguito di test sierologici. Per quanto riguarda la ripartizione territoriale, ci sono 23 nuovi positivi a Cremona e 22 a Mantova, dove preoccupano i contagi nei salumifici e nei macelli della Bassa.

I positivi sono 12 a Milano di cui nove in città, 17 a Bergamo e dieci a Brescia. A Como e Lecco ci sono cinque nuovi positivi mentre a Monza e a Varese incrementano di due unità. Lodi, Pavia e Sondrio sono a quota zero. Intanto sale a 5.660.454 il numero totale dei tamponi effettuati in Italia dall’inizio dell’emergenza coronavirus: nelle ultime 24 ore ne sono stati fatti 22.166. Torna ad aumentare il numero delle persone attualmente positive: rispetto a ieri sono 67 in più, per un totale di 14.709. I dati sono stati diffusi dal Ministero della Salute e sono consultabili sul sito della Protezione Civile. Sono 133 le persone guarite per un totale di 192.241 dall’inizio dell’emergenza.