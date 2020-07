Il bollettino di oggi sul Coronavirus SARS-COV-2 e su COVID-19 in Lombardia della Regione dice che ci sono sei morti e 98 nuovi positivi, di cui 20 debolmente positivi e 43 rilevati in seguito ai test sierologici.

Coronavirus Lombardia oggi: i dati del bollettino del 5 luglio

Secondo i dati di oggi della Regione Lombardia ci sono poi altri 73 guariti o dimessi mentre il numero dei ricoverati in terapia intensiva è stabile a quota 36, mentre scendono di una unità i ricoverati non in terapia intensiva arrivando a 230. Nella giornata di ieri i tamponi sono stati 8772. Per quanto riguarda la ripartizione per province, a Milano ci sono stati 16 positivi, di cui in città città 7; a Bergamo 33. Le altre province: Brescia 6; Como 5; Cremona 5; Lecco 1; Lodi 2; Mantova 17; Monza e Brianza 5; Pavia 3; Sondrio 0; Varese 3. Il dato del Mantovano è influenzato dai focolai nei macelli a Viandana.

Nel resto d’Italia invece migliora il dato sui contagi che, dopo cinque giorni di aumenti, scendono sotto la soglia di 200, fermandosi a 192. Da contraltare il fatto che, per la prima volta dal raggiungimento del picco, crescono gli attualmente positivi (+21). In salita anche i ricoveri (+5) e le terapie intensive (+3). Morti solo in due regioni: oltre alla Lombardia c’è un decesso in Emilia-Romagna che porta il totale a sette.