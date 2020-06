Il bollettino della Regione Lombardia di oggi 18 giugno registra 216 nuovi casi positivi, di cui 54 a seguito di test sierologico (la percentuale fra tamponi effettuati e nuovi casi positivi è all’1,9%).

I dati di oggi del coronavirus in Lombardia: il bollettino del 18 giugno

I decessi per coronavirus oggi in Lombardia sono 36. Meno positivi ma un numero di decessi in crescita. E’ il quadro che si delinea oggi in Lombardia sulla base dei dati diffusi dalla Regione. Dai 242 positivi di ieri si scende a 216, di di cui 54 a seguito di test sierologico (la percentuale fra tamponi effettuati e nuovi casi positivi e’ all’1,9%). Ieri si erano registrate 14 vittime, oggi sono 36. Cresce a 61.355 (+505) il numero di guariti e dimessi, sale a 60, uno piu’ di ieri, quello dei ricoverati in terapia intensiva. Scende, infine, l’entita’ dei ricoverati non in terapia intensiva. Sono 1.673, meno 123 rispetto a ieri. Il totale dei decessi arriva a 16.516

I positivi divisi per provincia: E’ la provincia di Bergamo, seguita da quella di Milano e Brescia a segnare il maggior numero di casi positivi da Covid 19 rispetto a ieri. In particolare, secondo i dati diffusi dalla Regione Lombardia, sale a 24.018 il numero di positivi al coronavirus nella provincia di Milano (+52) di cui 10.208 (+18) a Milano città. Quanto alle altre province, a Bergamo i positivi sono complessivamente 14.033 (+55), a Brescia 15.394 (+41), a Como 4.035 (+12), a Cremona 6.568 (+3), a Lecco 2.808 (+4), a Lodi invariati a 3.552, a Mantova 3.425 (+1), a Monza e Brianza 5.712 (+6), a Pavia 5.526 (+12), a Sondrio 1.554 (+12), a Varese 3.842 (+13); 2.051 i casi in fase di verifica.