Con 9.474 tamponi effettuati è di 210 il numero di nuovi positivi al Coronavirus in Lombardia (una percentuale quindi del 2,2% rispetto ai tamponi). Dall’inizio dell’epidemia i contagiati sono dunque 91.414. Sono 23 i decessi registrati per un totale di 16.428, mentre continua a scendere il numero dei ricoverati: 96 in terapia intensiva (uno meno di ieri) e 2.252 negli altri reparti (in diminuzione di 105).

Coronavirus: il bollettino del 13 giugno di Regione Lombardia

Ieri, con 14.837 tamponi effettuati in regione, c’erano stati 272 positivi e 31 decessi. Oggi in Lombardia i posti in terapia intensiva occupati dai pazienti Covid sono calati di una unità a 96, mentre i ricoverati sono scesi di 105, a 2.252. I ricoverati non in terapia intensiva sono scesi di 105 unità.

Per quanto riguarda la ripartizione per province, a Milano i positivi aumentano di 97, di cui in città 38; a Bergamo sono 22 in più e a Brescia 21. Segue Pavia con 16, Cremona con 15 e Monza con 13. Poi c’è Como con 6, Varese con 5, Lecco con 4 e Mantova con 3. Lodi e Sondrio hanno registrato un solo positivo.



Il numero totale di casi Covid-19 esaminati nel Lazio è invece arrivato oggi a 7.941. Il numero di deceduti fin qui è pari a 806, mentre il numero totale di guariti è di 5.778. Sono attualmente positive 1.357 persone, 303 sono ricoverate fuori dalla terapia intensiva e 45 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare sono invece in 1.009.