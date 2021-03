Dopo i 13.846 nuovi contagi e 386 decessi di ieri l’andamento dei contagi di Coronavirus in Italia oggi 23 marzo con il bollettino del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile: 18.765 nuovi contagiati e 551 morti. Aumentano le terapie intensive (+36) e i ricoveri (+379). Il tasso di positività al 5,6% e le dosi di vaccino somministrate sono 8.112.882.

Coronavirus Italia: il bollettino di oggi 23 marzo

I nuovi positivi di oggi 23 marzo ripartiti nelle regioni: “i nuovi casi registrati in Toscana sono 1.062 su 22.677 test di cui 12.251 tamponi molecolari e 10.426 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,68% (12,0% sulle prime diagnosi)”. Lo annuncia su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani, anticipando il dato del bollettino regionale sull’andamento dell’epidemia di coronavirus. In Basilicata 116 nuovi casi su un totale di 1.386 tamponi molecolari e si registra il decesso di un cittadino di Atella. I Comuni con più casi di nuovi contagi sono Potenza (14), Matera (14), Francavilla in Sinni (10). Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi salgono a 4.280 (+41), di cui 4.108 in isolamento domiciliare, mentre sono 13.348 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 407 quelle decedute. Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 172 (dato invariato): al San Carlo di Potenza 34 nel reparto di malattie infettive, 35 in pneumologia, 14 in medicina d’urgenza, 5 in terapia intensiva e 21 in medicina interna Covid; all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera 35 nel reparto di malattie infettive, 19 in pneumologia, 1 in medicina interna Covid e 8 in terapia intensiva. In Molise oggi 27 casi e 2 decessi. Nelle Marche i positivi nel percorso nuove diagnosi sono 405 (88 in provincia di Macerata, 112 in provincia di Ancona, 95 in provincia di Pesaro-Urbino, 24 in provincia di Fermo, 68 in provincia di Ascoli Piceno e 18 fuori regione). A fronte di 43.375 tamponi fatti nelle ultime 24 ore in Veneto sono 1966 positivi nelle ultime 24 ore, con un’incidenza è del 4.53%. Mentre Sono 39.043 le persone positive in isolamento. Negli ospedali della regione sono in totale 2.013 (+55) i ricoverati: in terapia intensiva 260 (+13), 1.753 in area non critica (+39). Con 52 nuovi decessi per un totale di 10.414 vittime da inizio pandemia. In Abruzzo 188 nuovi casi. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 18 nuovi casi e sale a 2041. Sono 657 pazienti (-13 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 87 (-2 rispetto a ieri con 2 nuovi ricoveri) in terapia intensiva, mentre gli altri 10151 (-158 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Del totale dei casi positivi, 15063 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+64 rispetto a ieri), 16034 in provincia di Chieti (+44), 16686 in provincia di Pescara (+39), 14417 in provincia di Teramo (+41), 512 fuori regione (+1) e 190 (-1) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. In Umbria 174 nuovi casi, con 14 decessi e il tasso di positività al 4,51%. Emilia Romagna: 1578 nuovi positivi e 57 decessi. Nella provincia di Bolzano i nuovi postivi sono nelle ultime 24 ore sono 148, 4 i morti. In Valle D’Aosta sono stati registrati 30 nuovi contagi. Puglia: 1664 nuovi positivi e 46 decessi. In Piemonte sono stati registrati 2080 nuovi positivi e 75 morti. Lazio: 1491 nuovi positivi e 26 decessi. In Friuli Venezia Giulia ci sono stati 548 nuovi contagi e 22 morti. Campania: 1862 nuovi contagi e 62 decessi. In Calabria i nuovi positivi sono 317, 2 i decessi. Sardegna: 159 nuovi contagi e 2 decessi. In Sicilia i nuovi casi sono stati 751 e 10 i decessi. In provincia di Trento sono 191 i nuovi positivi, 4 i morti. In Liguria 360 nuovi positivi e 6 decessi. Lombardia: 3643 nuovi casi e 99 morti.