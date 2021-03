Dopo i 24.935 nuovi casi e 423 decessi di ieri l’andamento dei contagi di Coronavirus in Italia oggi 19 marzo con il bollettino del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile: articolo in aggiornamento

Coronavirus Italia: il bollettino di oggi 19 marzo

La ripartizione dei nuovi positivi di oggi 19 marzo regione per regione: “i nuovi casi registrati in Toscana sono 1.365 su 23.465 test di cui 14.887 tamponi molecolari e 8.578 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 5,82% (12,3% sulle prime diagnosi)”. Lo annuncia su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani, anticipando il dato del bollettino regionale sull’andamento dell’epidemia di coronavirus. Nelle Marche i positivi nel percorso nuove diagnosi sono 822 (153 in provincia di Macerata, 279 in provincia di Ancona, 202 in provincia di Pesaro-Urbino, 75 in provincia di Fermo, 83 in provincia di Ascoli Piceno e 30 fuori regione). In Basilicata 121 nuovi casi positivi su un totale di 1.362 tamponi molecolari registrati nelle ultime 24 ore in Basilicata. Sono cinque i decessi per Covid-19 riguardanti cittadini di Anzi, Filiano, Lagonegro, Pietragalla e Potenza. In tre giorni i decessi sono stati 15. Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 180 (+4): al San Carlo di Potenza, dove si è registrato un focolaio, 35 nel reparto di malattie infettive, 30 in pneumologia, 15 in medicina d’urgenza, 3 in terapia intensiva e 29 in medicina interna Covid; all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera 34 nel reparto di malattie infettive, 19 in pneumologia, 5 in medicina interna Covid e 10 in terapia intensiva. In Abruzzo rispetto a ieri si registrano 417 nuovi casi. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 29 nuovi casi e sale a 1972 (di età compresa tra 57 e 95 anni, 6 in provincia di Chieti, 19 in provincia di Pescara, 2 in provincia di Teramo e 2 in provincia dell’Aquila). Sono 672 i pazienti (+5 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 88 (-1 rispetto a ieri con 7 nuovi ricoveri) in terapia intensiva, mentre gli altri 10203 (-143 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. In Veneto 1.917 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 362.925 casi dall’inizio della pandemia. Le vittime salgono a 10.318, con 23 decessi nelle ultime 24 ore. Stabile la situazione dei ricoveri in ospedale invariata nei reparti non critici, con 1.610 pazienti; sono invece 8 i nuovi gli ingressi in terapia intensiva, con 219 ricoverati. Nessun decesso e 63 nuovi contagi in Valle d’Aosta che portano il totale dei casi positivi al virus da inizio epidemia a 8514. I casi positivi attuali sono 453, + 55 rispetto a ieri, di cui 24 ricoverati in ospedale, due in terapia intensiva, e 427 in isolamento domiciliare. I guariti sono 7642, + 8 rispetto a ieri, i tamponi fino ad oggi effettuati sono 86.323, + 492 rispetto a ieri, di cui 8010 processati con test antigienico rapido. Oggi in Friuli Venezia Giulia su 7.485 tamponi molecolari sono stati rilevati 593 nuovi contagi con una percentuale di positività del 7,92%. Sono inoltre 4.434 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 317 casi (7,15%). I decessi registrati sono 20, a cui si somma uno dello scorso 10 marzo; i ricoveri nelle terapie intensive rimangono 77 mentre quelli in altri reparti risultano essere 547. guariti 2.758, mentre quelli in isolamento oggi risultano essere 15.239. In Puglia si segnalano, nelle ultime 24 ore, 1.785 nuovi positivi su 11.636 tampini processati. In Calabria, sono stati individuati 376 nuovi positivi e sei decessi in più rispetto al bollettino di ieri. Crescono di tre unità anche i posti letto occupati in terapia intensiva. In Piemonte 2.997 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19, pari al 8,8 % dei 34.152 tamponi processati. Le vittime segnalate nelle ultime 24 ore sono 33.